Jessy COULON

Diplômé du master 2 gestion financière de l’université Paris Ouest la Défense, je souhaiterais mettre mes compétences au service de votre cabinet, acteur majeur en certification des comptes et conseils financiers.



Lors de mon stage en tant que consultant stagiaire en diagnostic économique et social au sein du cabinet InfoCE, j’ai pour mission l’examen d’établir des diagnostics économiques et socials, l’examen des documents prévisionnels ainsi que la mise en place de procédure d’alerte pour les Comités d’entreprises. Cette expérience a été pour moi l’occasion de développer mon sens relationnel, ainsi qu’une appétence pour le dialogue social.



Mes stages réalisés en tant qu’analyste stagiaire M&A et assistant recherche sur l’IFRS 8 « Secteur opérationnels» m’ont en outre permis de développer diverses qualités : la rigueur, la réactivité, ma capacité a m’intégrer dans une équipe de travail, l’aptitude à travailler sous pression et dans des délais courts ainsi qu’un esprit de synthèse. De manière générale, je pense être capable de m’adapter rapidement à différents types de situations.





Mes compétences :

Analyses financières

Communication

communication financière

Corporate finance

Finance

Fusions acquisitions