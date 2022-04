Conception et exécution graphique sur divers supports : imprimé papier, carton, étiquette adhésive, enseigne... pour impression offset, flexographie, typographie, sérigraphie et numérique.



Anticiper les problèmes presses, les problèmes clients pour réaliser un rendu optimal est un défi quotidien.



Mes compétences :

Artpro

Créatif

Dialoguer

Esprit créatif

FORMER

infographiste

Technique