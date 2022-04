Jessy GASTÉ

Après une année au sein de Sandro et l'obtention de mon Bac+5 avec une mention bien, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans les domaines de la communication ou du marketing.



Mon parcours et mes différentes expériences m'ont apporté la rigueur et la passion pour mon métier. Très travailleuse et toujours souriante, je sais m'intégrer rapidement à une équipe et être force de proposition.



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Evénementiel

Communication corporate

Relations Presse

Newsletter

Communication externe

Relations Publiques

Communication

Gestion de la relation client

HTML

Customer Relationship Management

Budgets

Microsoft Office

Marketing opérationnel

VBA

Réseaux sociaux

Marketing

QlickView

Adobe Creative Suite

Plan Média

Smart Focus