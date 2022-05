Pierre GASTÉ

CV doyoubuzz : http://www.pierre-gaste.fr

Mon objectif : Accompagner des personnes en changement de situation professionnelle ou en retour à l'emploi.



Mes qualités : J'ai de fortes capacités d’écoute, une bonne adaptabilité à l'autre et une dynamique communicative.



Ma singularité : Je suis créatif dans mes approches et pragmatique dans les solutions que je propose.



Une conviction : “Rien n’est permanent sauf le changement”.



Depuis 2008, chez ALPHALIA, je conçois et anime des formations multimodales. J'accompagne des personnes en transition et en recherche d'optimisation de leurs potentiels.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Développement commercial

Formation professionnelle

Gestion de projet

Management de transition

Communication interne

Communication externe

Réseaux sociaux

Community management

Réseaux sociaux professionnels

Insertion socioprofessionnelle

Conception pédagogique

Ingénierie pédagogique