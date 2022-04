Jessy JOUVE

Actuellement chargée d'affaires en agence d'emploi WELLJOB, nous proposons sur tout le bassin Clermontois des solutions aux entreprises (Intérim, placement en CDD/CDI) avec l'appui de notre groupe.

Notre équipe est spécialiste des solutions RH dans les métiers du gros œuvre/BTP, du second œuvre, de l'industrie, des espaces verts, du transport et de la logistique, du tertiaire et de la restauration.

Fort de notre dynamisme et de notre engagement à satisfaire au mieux vos attentes, nous proposons un service de proximité en alliant la réactivité et la qualité.



Mes compétences :

Travail en équipe

Négociation commerciale

Sens de l'initiative

Sens du contact

Réactivité

Recrutement