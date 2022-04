Âgé de 28 ans, je travail pour le Groupe ARICAM depuis 2009 où je tiens le poste de ''Sales officer''. je suis titulaire d'une Licence en Communication à l'Université de Douala et actuellement, inscrite en Masters in Business Administration, spécialisation ''Gestion Marketing'' à l'ESSEC de Douala.



Répondre à de nouveaux défis et contribuer activement au développement des ventes et à la satisfaction des clients dans une entreprise qui met le client au cœur de ses activités.