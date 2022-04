Immergé dans le monde musical depuis vingt ans Jessy Nottola a réalisé une multitudes de films, clips, epk et captations de concerts, d’abord bâtis autour des relations qu’il entretient avec les artistes. Son expérience et son savoir faire lui font tirer un trait d’union de qualité entre les exigences professionnelles du secteur et un regard cinématographique particulier. Parallèlement, il réalise des films corporate et institutionnels avec toujours le même souci esthétique en apportant une vraie touche pour la communication des entreprises. Il s'est aussi spécialisé dans le monde des drones avec des écritures de films remarquées.