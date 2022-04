Je m'appelle Jessy ROS, née le 06 Janvier 1991.



Après un BAC économique et social obtenu en 2009, j'ai commencé par défaut des études en langues étrangères appliquées à l'université. M'étant rendu compte que cela ne correspondait pas, j'ai décidé d'arrêter et de prendre un poste de vendeuse chez Camaïeu en attendant la rentrée prochaine.

J'ai donc effectué entre 2010 et 2012 un BTS en Ventes et Productions Touristiques en alternance.



J'ai ensuite fait un Bachelor pour compléter ma formation en Tourisme, en alternance dans la compagnie Corsair International où je m'occupais essentiellement des partenariats et du budget marketing.



Grâce à l'alternance, j'ai acquis depuis 2009 une bonne expérience professionnelle tant dans des TPE, des PME ou des grandes entreprises et cela me permet d'avoir un regard global sur le monde du travail.



Je suis actuellement en poste chez Avexia Voyages, une agence de voyages d'affaires dans l'équipe Force de Vente.