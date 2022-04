Après une carrière professionnellement et humainement riche en tant qu’électronicien d’aéronautique, une appétence pour la programmation et le web m’a amené à une reconversion dans le développement informatique.Curieux, ayant le goût du challenge et une forte capacité d’adaptation, j’aime à mettre en avant le travail collaboratif dans le but de réaliser un objectif commun.