Jessy TISSOT

10 années d’expérience commerciale, titulaire d’un DESS en commerce et échanges avec l’Asie, parlant anglais et japonais, opérationnel, autonome et mobile pour un poste de développeur commercial export.

Spécialiste de l'Asie et de ses spécificités culturelles, j'apporte une expertise produit pour des sociétés cherchant à pénétrer ces marchés ou renforcer leur présence sur la zone.



Mes compétences :

Commercial export

Développement commercial

Merchandising

Export