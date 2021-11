Aujourd’hui seul(e)s une réponse pertinente aux attentes des clients, de l’innovation et une cohérence dans la mise en œuvre des stratégies préparent les succès futurs.



Mon objectif, en tant que responsable marketing opérationnel/ trade marketing, est d’assurer la visibilité et l’homogénéité du déploiement des produits & offres dans les réseaux de distribution et contribuer à la performance globale de l’entreprise.



Professionnel impliqué, je serai heureux de vous rencontrer pour une étude d'opportunité,



Thomas Codeverte







Mes Valeurs Différenciantes :



> Convictions marketing marquées par un sens aigu de la satisfaction client et une grande capacité d’individualisation,



> Orienté produit & innovation:

• Sensibilité esthétique & technique, produits à forte valeur ajoutée,

• Appétence pour Innovation & culture digitale,



> Opérationnel & stratégique : la pluralité des missions qui m’ont été confiées ont permis d’illustrer ces 2 compétences :

• Lancements produits & commerciaux,

• Evénementiel,

• Visibilité de marque en point de vente,

• Formations aux équipes de vente,

• Animation d’un réseau international de boutiques,

• Analyses stratégiques,

• Etablissement et mise en place de recommandations



> Expériences multi-circuits (réseaux retail, wholesale, distribution succursaliste, en franchise, distribution sélective) : facilite la compréhension des enjeux propres à chaque structure et la mise en place de solutions pertinentes et adaptées,



> Profil & ouverture international renforcés par 6 mois d’étude au Danemark, 3 mois aux Etats Unis et 9 années au service de groupe internationaux,



> Leadership éprouvé à travers des missions de management fonctionnel d’équipes de vente, de services supports, etc.



= > Une cohérence de parcours et un fil conducteur : le marketing au service du client, de la distribution, du commercial et du résultat.





Mes Atouts :

> Positivisme & orienté résultat : chaque problème à ses solutions et ce sont ces solutions que j’aime trouver et mettre en place !

> Adaptabilité : Expériences et personnalité me confèrent une adaptabilité rapide en termes de nature de missions et d’équipes

> Caractère 100% employable : Pragmatique, Proactif, Esprit d’équipe, Rigoureux, Persévérant.



Mes compétences :

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Marketing opérationnel

Nouvelles technologies

Franchise

Coordination

Distribution sélective

Leadership

Communication

Marketing

Sports

Distribution