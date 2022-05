Sonia DOS SANTOS

Au sein d'un service logistique, je suis en charge de :

- la gestion de l'approvisionnement par différents fournisseurs européens pour 15000 références

- la création et la mise à jour de la base données articles

- l'analyse des besoins suggérés par le MRP (Material requirements planning) et la transformation des suggestions d'approvisionnement en ordre d'achat

- l'interface avec les achats et les services techniques (Méthodes et Ingénierie) afin de régler les litiges et difficultés techniques

- le suivi et les mises à jour du planning approvisionnement

- l'aide à la définition des règles de stockage et au paramétrage du système ERP

- le contrôle des mouvements de pièces/marchandises et l'optimisation des stocks et volumes, en limitant les stocks morts et en évitant les ruptures

- la validation de l'approvisionnement et de la disponibilité des promotions en collaboration avec le marketing

- le suivi des engagements contractuels (Mesures Qualité, Coût, Service) et du taux de service pour permettre une évaluation des fournisseurs grâce aux indicateurs de performances



Mes compétences :

Excel

ERP

rigueur

dynamisme

capacité d'adaptation

SAP

réactivité

MRP