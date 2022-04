Jessye DOS SANTOS

Actuellement en thèse au sein d'un laboratoire de sécurité des objets connectés, mon sujet porte sur le standard IEEE 802.15.4/6LoWPAN et plus particulièrement sur les failles de privacy qu'il existe lors d'échange de données dans des WSN et les contre mesures applicables.



Alors que l'Internet des Objets (IoT) prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne, de nouveaux standards de communications tendent à se faire une place au sein des standards classiques que sont le WiFi et le Bluetooth. C'est notamment le cas du Zigbee et de 6LoWPAN, supportés, pour les deux couches les plus basses du modèle OSI, par l'IEEE 802.15.4. La communication sans fils (Wireless) au sein de réseau de capteurs permet d'échanger des données de nature différentes mais, de par la définition du standard, permet également des fuites de privacy et l'analyse du trafic. L'identification de ces failles à l'aide d'un sniffer permet de réaliser du Deep Packet Inspection en vue de trouver des contres mesures. L'idée de la thèse est de permettre aux nœuds du WSN de générer, et ce, sans intervention d'une tierce personne, des pseudonymes dynamiques à utiliser à la place des adresses MAC, rendant l'analyse de trafic moins efficace.



Ma thèse intervient à la suite de l'obtention en 2013 d'un diplôme d'ingénieur Informatique Industrielle et Instrumentation de Polytech Grenoble. Ce diplôme m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences techniques en informatique (C, C++ ...), en électronique mais également en traitement du signal, de l'image et Automatique, spécialisation que j'ai choisi de suivre en dernière année.



Ce bagage scientifique en main, j'ai désiré approfondir mes connaissances et acquérir de nouvelles compétences qu'un diplôme d'ingénieur ne pouvait m'apporter.

La thèse que je réalise est dans un domaine totalement nouveau pour moi (télécommunication, privacy et sécurité) ce qui enrichi l'éventail de mes connaissances mais m'apporte également une expertise et une compétence managérial (projet et humaine) que je n'avais pas avec mon diplôme d'ingénieur. La composante recherche de ma thèse est un plus car j'ai maintenant la capacité de déterminer les pistes possibles d'innovation dans un domaine. Ma thèse, m'a permis d'acquérir également de nouvelles compétences en informatique (Java, Python, C embarqué).



Mon projet à long terme est de devenir maître de conférence afin de transmettre mes connaissances, responsable d'un laboratoire ou d'une filière. A court terme, j'aimerai travailler à l'étranger (dans le public ou le privée) afin d'enrichir ma culture et de profiter des différents collaborateurs avec qui je serai amener à travailler.



D'un point de vue plus personnel, je suis maman d'une petite fille née en 2014 durant ma thèse ce qui m'as appris à faire front sur deux tableaux. Mon compagnon me suit et m'encourage dans ma carrière, il est l'un des piliers de ma réussite. J'aime également beaucoup le sport collectif et pratique le football. J'aime également lire et profiter de ma famille.



Mes compétences :

Recherche scientifique

Management

Communication orale

Expertise technique

Enseignement universitaire