Jesus ALONSO

Je suis à la recherche d'un poste d'inspecteur qualité aéronautique dans les spécialités mécanique avion ou moteurs, et en électricité ou , structure. Je peux aussi former des technicien dans des organismes de formation si on le désire. J'ai une grande motivation pour tout ce qui touche aux avions et les outils informatiques en relation avec les types de fabrication des grands constructeurs.

N'hésitez pas à me contacter si vous désirez plus de renseignements.



Mes compétences :

Aeroplanes

Airbus A320 Aircraft

Airbus A330 Aircraft

Flight Tests

Quality Assurance

ARP

Réseau

SAP OFFICE

Informatique

Dassault

airbus

Moteurs avions

Sécurité des vols