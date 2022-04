Jesus CAMACHO

De formation BTS en électrotechnique, j'ai à mon actif une expérience professionnelle de près de trente ans, acquise au sein du groupe international LOUIS DREYFUS.

La spécificité et le standing de cette entreprise, m'ont permis d'accroitre des compétences dans la gestion des Moyens Généraux mais également les techniques de l'ensemble des corps de métiers du bâtiment en y incluant la sécurité des personnes.

Au vu de l’évolution du marché et des techniques dans la téléphonie d’entreprise, , j’ai souhaité acquérir une compétence supplémentaire par une formation de Technicien de niveau 2 sur les installations ALCATEL.

La Maîtrise d’Ouvrage, la coordination des intervenants et également le management des équipes (12 Techniciens), ont été les principales responsabilités que l’on m’avait confié.



Depuis Janvier 2008 j’ai rejoint APRIA RSA, pour acquérir une expérience en multi sites (près de 80 sites répartis sur le territoire National y compris les Dom) pour aujourd’hui occuper le poste de Responsable Technique, gérant la coordination des techniques et la gestion des prestataires dans le cadre des travaux de rénovation ou de maintenance des sites ainsi que tous les métiers transverses liés au département des Moyens généraux.

A mes fonctions, s'ajoutent:

La gestion du parc Immobilier (40.000 M²)

La recherche de locaux, et la négociation des baux.

Participation à l’élaboration du Budget d’investissements immobilier

La Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’œuvre

Management des équipes, organisation des projets et répartition du travail.

La rédaction des Cahiers des charges techniques et administratives (CCTP, /CCAP)

La réalisation des plans des locaux (Autocad) afin de proposer aux responsables régionaux les agencements adaptés pour optimiser les conditions de travail de leurs équipes en fonction des surfaces et des spécificités de chaque site tout en respectant la charte définie par l’entreprise.

Assurer la maintenance auprès des utilisateurs, m'a permis d’accentuer mon sens de la disponibilité et de la réactivité.

Une grande expérience dans la profession et un savoir faire basés sur un parcours de terrain.

Doté d'un excellent relationnel et d'une grande rigueur, possédant le goût du travail bien fait.



Mes compétences :

Gestion immobiliere

Telephonie d'entreprise

Pilotage de projets

Management d'equipes

Maîtrise d'ouvrages