Jésus COMA

Titulaire d'une certification niveau II de "Formateur Consultant" qui complémente, un parcours professionnel de 22 ans, tourné vers l'autre, avec le souci de l'épanouissement et de la motivation des individus.



Je souhaite dès mai 2010, rejoindre un organisme ou une structure de formation, tremplin pour l'application de ce projet.



Domaines de compétences



Formation :



Création de supports pédagogiques.

Conception des offres et contenus pédagogiques.

Réponse à la problématique de formation

Tutorat de stagiaire.

Jury de soutenance et commission d’examen

Evaluation de stage pratique.

Animation



Langues:

Espagnol : langue maternelle.

Anglais : professionnel.

Allemand : scolaire.

Chinois : 2 années en cours du soir à l’IUATB de Beauvais (2004 à 2005)



Management d’équipes :



Organisation des équipes.

Supervision et planification.

Gestion et développement des compétences.

Animation de l’activité.

Formation du personnel



Chef de Projet :



Définition des moyens.

Coordination du chantier.

Suivi budget et investissement.

Choix de fournisseurs.

Création des documents techniques.

Animation groupes de travail.



Outils informatiques :



Pack office Windows.

SAP R3/P14.

AUTOCAD 97.



Mes compétences :

Affirmation de soi

Créativité

Ecoute

Empathie

Motivation

Pédagogue

Qualité