Jesús DEL BARRIO

Tout d'abord, je vous en remercie de l'intérêt sur mon profil.



Vétérinaire de profession, en 2013 je déménage à Paris (France) où je décide d'étudier marketing et design en raison de, en Décembre de la même année, re-diriger ma carrière professionnelle et fonder l'Agence de design et publicité "L'image de marketing et Communication 3.0 "​ à Séville.



Actuellement je dirige le département de marketing et créativité de l'Agence, en développant des différentes Stratégies de Communication, Médias Sociaux, Positionnement et Image de Marque. D'autre part, je combine cette tâche étant le responsable d'autres Médias liées à l'entreprise en faisant la gestion de la Communication et de la Publicité.



Pour plus de renseignements, veuillez me contacter à l'adresse:



j.delbarrio@limagemarketing.es

http://www.limagemarketing.es



Je serai heureux de vous aider.



Cordialement.



Mr. DEL BARRIO



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing

Réseaux sociaux

Design

Social media