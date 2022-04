Jesus FERNANDEZ

- Manager une équipe de 100 personnes

- Assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement

- Gestion des Plannings

- Gestion de budget de Frais de Personnels et Frais Généraux

- Formation du personnel à la lutte contre la démarque

- Formation du Personnel à l’incendie théorique et pratique

- Organiser les actions de sensibilisation et de formation du personnel à la sécurité, l’hygiène et la démarque

- Rédaction des procédures sécurité/sûreté/hygiène

- Mise en œuvre et réalisation des exercices internes de sécurité

- Contrôler le respect des consignes de sécurité

- Gérer les sinistres, relations avec les partenaires publics et privés (police, pompiers, …)

- Gérer les situations de crise (alerte à la bombe, incendie, accident, …)

- Organiser et diriger l’action des secours

- Gestion des accidents du travail, accidents clients, premiers secours sur victimes

- Evaluation des risques et plan de prévention

- Tenir à jour le registre de sécurité de l’établissement





Mes compétences :

Management d'équipe

Rigueur

Réactivité

Dynamisme