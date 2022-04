Jesus GARATE

J'ai créé avec deux collègues une agence d'ingénierie pédagogique. Nous proposons des services dans l'e-learning, transition numérique, formation de formateurs, et solutions collaboratives. Nous travaillons avec des entreprises, organismes et centres éducatifs en France et en Espagne. J'ai travaillé comme professeur, dans plusieurs pays -Espagne, Irlande, USA et France- avec des adultes et à l'Université. De langue maternelle espagnole, je parle couramment français, anglais, et j'ai un niveau moyen d'allemand.



Mes compétences :

Animation et gestion d'équipes pédagogiques.

Conception et organisation de ressources et de séq

Intégration des nouvelles technologies dans les pr

Elearning

Pédagogie

Langues

Enseignement

jQuery

Personal Home Page

JavaScript

HTML5

Cascading Style Sheets