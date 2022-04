Jesus GARCIA BLASCO

Actuellement je suis en 3ème anée en École Centrale dans l'option aéronautique filier Recherche et Développement. Je suis un étudiant español en échange académique dans le cadre Erasmus. Mon université d'origine c'est Universidad Politécnica de València (UPV). Je fais en même temps un master MEGA Thermique/Energétique des Turbomachines. Je cherche un stage de recherche pour completer mes études et pour commençer a partir du 1er avril.



J'ai eu l'opportunité de mettre en pratique mes connaissances en turbomachines avec le Centre de Moteurs Thérmiques à la UPV en faissant des projets sur le comportement des écoulements compréssibles dans les turbines des moteurs automobiles.



Je m'interesse vivement aux nouveaux concepts de propulsion aéronautique et je rêve pouvoir combiner, lors d'un stage, le domain de l'ingénierie aéronautique avec des énergies rénouvellables.



Je me tiens donc à disposition des entreprises qui soient interéssées dans mon profil.



Mes compétences :

Aéronautique

Avionique

Mécanique

Propulsion