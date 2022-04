Je suis M BABAMINGUI technicien supérieur en MINES GÉOLOGIE ET PÉTROLE et élève ingénieur des techniques minières et pétrolières j aimerai bien postulé dans une entreprise pour me perfectionner dans l'espoir de participer au développement de ce secteur qui soufre dans mon pays la RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.Je lance aussi bien un appel aux partenaires qui sont les entreprises et les particuliers qui voudront m'aider a me contacter



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

MapInfo

ArcGIS