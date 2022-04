Bonjour et merci de votre visite sur notre profil.



Mouvement de Leaders et d'Entrepreneurs au service du développement économique de notre territoire.

Nous défendons cinq valeurs, qui sont nos axes de travail et de réflexion :

- Développer l'économie

- Agir pour l'emploi

- Aménager notre territoire

- Préserver la planète

- Être solidaires entre membres et dans la démarche.



Nous sommes des citoyens bénévoles de moins de 40 ans:

- Sensibles aux événements dans leur région et au-delà…

- Qui ont le souhait permanent de raisonner collectif afin de créer une réelle émulation.

- Qui agissent sur leur territoire au niveau social, culturel, environnemental, économique…dans une ambiance dynamique et conviviale !



En résumé, nous sommes des personnes entreprenantes qui avons confiance en l'avenir, en l'humain et nous pensons profondément que rien n'est impossible lorsque l'on est habité par l'envie, la soif inextinguible d'entreprendre, d'oser.



La Jeune chambre économique française, c'est aussi des réalisations ambitieuses:

- Le 18 (numéro des sapeurs pompiers)

- Le recyclage du verre

- Les rues piétonnes

- Le quartier de la défense à paris....



Vous aimeriez agir pour développer, repenser votre cité, vous avez des idées à revendre pour améliorer les choses autour de vous, vous êtes intéressé par les nouvelles formes d’économies et votre vœu le plus cher est de faire bouger les choses. La Jeune Chambre économique de Bergerac sera l'association qui vous permettra de vous épanouir pleinement, de vous révéler !



De plus, avec la Jeune Chambre Économique de Bergerac, vous deviendrez un Jeune Citoyen Actif : notre mouvement est là pour vous faire bénéficier d’une méthode, d’une équipe motivée, de son lien privilégié avec les décideurs politiques et économiques, tissé depuis 60 ans.



Dans l'espoir de vous compter parmi notre équipe pour faire bouger Bergerac et sa région !



Les membres de l'équipe de la Jeune Chambre Economique de Bergerac.



Mes compétences :

Réseau de Jeune