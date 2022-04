La Jeune Chambre Economique du Barrois appartient au réseau national de la Jeune Chambre Economique Française qui est un mouvement international de jeunes cadres, de jeunes chefs d’entreprises, de jeunes responsables, qui s’impliquent pour l’avenir de leur cité en menant des actions civiques basées sur des valeurs de liberté d’entreprise, de respect de la loi, de valorisation de la personne humaine.



La Jeune Chambre Economique Française est une association loi 1901 présente sur l’ensemble du territoire français. Sa vocation et la réalité des actions menées lui vallent le statut d’association reconnue d’utilité publique.



La Jeune Chambre Economique Française est reconnue d’utilité publique par le décret du 10 juin 1976. La Jeune Chambre Economique Française est membre de la Jeune Chambre Internationale.



La vocation de la Jeune Chambre Economique Française est de contribuer au progrès de la communauté mondiale en donnant aux jeunes l'opportunité de développer leurs talents de leaders, la prise de responsabilité sociale, l'esprit d'entreprise et la solidarité nécessaires pour créer des changements positifs.



Les membres Jeune Chambre imaginent et réalisent des projets au service de leurs cités, dans tous les domaines : social, économique, culturel, communautaire… Citoyens responsables, ils sont conscients de la difficulté de vivre en paix et en justice. Agés de 18 à 40 ans, ils se forment à la prise de responsabilité dans le respect de valeurs humanistes : - La foi dans l'Homme et dans le progrès de la communauté mondiale



- La liberté de l'individu et de l'entreprise, garante de la justice économique

- La solidarité internationale, car « la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations »

- Le respect de la personne humaine, « la plus précieuse des richesses »

- Le respect des lois, la lutte contre l'arbitraire

- La valeur de l'engagement et la noblesse de l'action au service de la communauté.



La Jeune Chambre Economique Française se compose des 150 Jeunes Chambres Economiques Locales présentent sur tout le territoire français métropolitain et d’outre mer.



Chaque Jeune Chambre Economique Locale mène ses actions dans l’esprit et selon la vocation du mouvement qui est d’impacter la communauté.



Dans chaque Jeune Chambre Economique Locale, les membres travaillent au sein de commissions selon une méthodologie de conduite de projet à laquelle ils sont formés en interne : enquête, analyse, planification, action, évaluation et transmission.



Chaque association locale est administrée par des membres élus chaque année. Tous les mandats élus durent un an. Le mouvement offre ainsi la possibilité à chacun de ses membres de prendre des responsabilités et d'élargir ses compétences dans différents domaines (formation, ressources humaines, communication, programme, international…). Chacun accède à un niveau croissant de responsabilité et de décision. La Jeune Chambre Economique Française remplit ainsi son rôle d’utilité publique en menant des actions utiles à communauté et en formant ses membres au sens l’intérêt collectif. Après leur parcours à la Jeune Chambre, de nombreux anciens membres s’engage à nouveau dans la vie publique, civique et politique. La Jeune Chambre Economique Française est gérée par un Conseil d'Administration composé de 12 membres élus chaque année avec un programme lors du Congrès national.



La Jeune Chambre Economique Française est affiliée à la Jeune Chambre Internationale réseau regroupant près de 150 000 membres dans le monde à travers 120 organisations nationales.