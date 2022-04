Jeune Chambre Economique LILLE MÉTROPOLE

La Jeune Chambre Economique de Lille Métropole est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique et d’intérêt général, premier mouvement international de formation des jeunes citoyens de 18 à 40 ans.



Elle est le lieu privilégié d'actions réalisées par des bénévoles, hommes et femmes motivés par l'avenir de leur cité.



Cette démarche citoyenne offre des opportunités de développement pour créer des changements positifs :



- Entreprendre et agir pour la cité,

- Se former à la prise de responsabilité, management, gestion de projets,

- Permettre à chacun de développer ses talents et d'accroître ses compétences



L'engagement, l'esprit d'équipe, l'envie d'entreprendre, la convivialité sont autant de valeurs qui symbolisent la Jeune Chambre Economique de Lille Métropole.



Si toi aussi tu souhaites développer tes talents, participer au rayonnement de ta ville, alors REJOINS-NOUS !



http://www.jce-lille.fr







Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

Travail en équipe