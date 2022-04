Jeune Chambre économique NIORT ET SA RÉGION

Le 1er mouvement mondial de jeunes citoyens entreprenants



Si vous souhaitez apprendre la gestion et la réalisation de projets en équipe, développer votre sens de la communication, de l’engagement et votre capacité à prendre des responsabilités, JCI est l’association qu’il vous faut.



- La Jeune Chambre Economique : UN ENGAGEMENT CITOYEN



A la JCE de Niort et sa région, nous mettons en place des actions citoyennes pour apporter des changements positifs dans l’agglomération, en partenariat avec les acteurs économiques, politiques et sociaux.



- La Jeune Chambre Economique : UNE ADHÉSION À UN GROUPE



La JCE permet de rencontrer des jeunes d’origines différentes qui ont des centres d’intérêts, des buts et des idéaux semblables, et d’échanger des idées avec eux. Pour tout arrivant dans la région de Niort, c’est une association idéale pour s’intégrer dans la ville et se créer un réseau. La JCE apporte un cadre pour mettre en oeuvre des projets qu’il est difficile de concrétiser seul, mettre en commun des compétences et développer des talents.



Vous avez envie d’intégrer un groupe convivial et dynamique… Vous avez entre 18 et 40 ans… Vous désirez en savoir plus ?



Nous pourrons ainsi répondre à vos questions et vous présenter nos actions. L’occasion de découvrir ou redécouvrir la Jeune Chambre Economique de Niort et sa Région autour d’un verre.



Des afterworks sont régulièrement organisés. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Suivez-nous sur Twitter ou Facebook pour être informé de nos prochains événements.



