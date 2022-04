Jeynina KATHIRIPPILLAI

Actuellement technicienne en recherche-développement de méthodes d'analyse en biologie, je souhaite évoluer vers un poste avec plus de responsabilités et d'autonomie dans la gestion des projets de recherche. Curieuse et rigoureuse, j'aime relever des challenges et continuellement travailler dans la nouveauté et découvrir des techniques toujours plus innovantes.



Mes compétences :

Techniques biochimiques

Cytométrie en flux

Immunofluorescence

Culture cellulaire

Bactériologie

Biologie moléculaire

Microscopie