Avec un parcours significatif en production informatique, j'ai développé une réelle expertise sur les métiers de la production et de l'infogérance, en pratiquant ITIL, grâce à ce parcours je développe et améliore de nouveaux services ou les services existants en intégrant de nouvelles technologies.



Très engagé dans mon métier, je privilégie le service et l'écoute aux utilisateurs. Mon approche est concrète et pragmatique, avec pour objectif la création de valeurs dans le business au quotidien et dans le support aux déploiements projet.



Mes compétences :

Assurance

Banque assurance

Certifié ITIL

Immobilier social

Infogérance

Infrastructure

ITIL

Manager

SAP

visio conference

telephonie

industrie agro alimentaire

ZOS

OS/400

gestion de projet technique