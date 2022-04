Jf CAVALIER

Site Web: http://tuberculosis-lbp.wixsite.com/tuberculosis-lbpteam/people



Ingénieur chimiste j'ai complété ma formation par une thèse à l'interface chimie / biochimie dans le cadre du

programme européen Biotech-G Lipases, suivie de 2 années de post-doctorat en recherche appliquée.

Cette expérience m'a permis de maîtriser les techniques de recherche au laboratoire (mise au point, développement et optimisation de voies de synthèse de molécules bioactives ; élucidation de structures complexes par RMN, IR, UV, CPG, HPLC…), d'acquérir une méthodologie pour appréhender les projets de recherche ; mais surtout de m'ouvrir à la

biochimie et l'enzymologie (études d'inhibition, mécanismes enzymatiques, physico-chimie de monocouches lipidiques, peroxydation lipidique…).

J'ai ensuite dirigé pendant 4 ans une équipe de recherche au sein d'une entreprise de chimie fine ; puis managé pendant 2 ans une cellule de développement et d’industrialisation dans une société pharmaceutique ; et enfin géré pendant 1 an l’activité de service auprès de l’industrie pharmaceutique dans le domaine de la lipolyse. La pluralité de mes missions m'a alors permis d'acquérir une connaissance approfondie des étapes allant de la conception au laboratoire jusqu'à la production et la formulation galénique de nouvelles substances chimiques dans le respect des réglementations européenne (EMEA) et américaines (FDA).

La diversité des projets de recherche auxquels j’ai eu la chance de participer au cours de mon activité professionnelle, tant universitaire qu'industrielle, doit me permettre d’aborder mon nouveau projet de recherche en tant que CR1 CNRS, concernant l’étude d'inhibiteurs de lipases, sous un aspect pluridisciplinaire et global : conception, synthèse, études d'inhibition, mise au point voire production avec un partenaire industriel.



Mes compétences :

Chimie

Développement pharmaceutique

Enzymologie

Industrialisation

Synthèse

Synthèse organique

R&D