Jfrançois BRUNET

Technico-commercial secteur médical hospitalier molécule & device.



Compétences



Connaissances médicales (spécialistes, pharmaciens, hôpitaux, cliniques, EHPAD)

Organisation d'événements (soirées débats, congrès nationaux, staff hospitalier).

Connaissance des produits pharmaceutiques, des techniques de commercialisation, de la veille commerciale et du reporting.

Expérience de formations Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes & établissements privés AUB et ECHO domaine Hémodialyse .

Connaissance Pack Office 2010.

Anglais (TOEIC 790) et Roumain couramment.



Formations

Diplôme de Délégué Médical

Diplôme de Master 2 en Gestion & Management ESSCA Angers

Mémoire de recherche domaine de la Télémédecine

Principaux atouts



Bonne connaissance du domaine commercial secteur pharmaceutique

et des organisations de santé

Élément efficient et autonome

Culture du résultat ,Organisation et gestion du temps

Curiosité , Constance dans l'effort de travail , loyauté



Ciblage géographique



Région Pays de Loire - Bretagne -Grand Ouest



Domaines d’activité



Domaine des Fibrinolytiques , vaso-actifs , antibiotiques , anti-agrégants plaquettaires, des insulines, diurétiques, anti-thrombotiques et des antalgiques.

Sept années de pratique à l’Hôpital

Les quatre dernières années dans domaine Hémodialyse(contact device) , infectiologie (BGN) , Chirurgie vasculaire , digestive et hépatique.

Préparation des appels d'offre

Approche Chefs de Pole ,Cs,Pu-ph, Ph, CCA, Internes, Ide , cadre de bloc

Référencement de nouveauté , réunion de COMAI , recherche de prospects



Mes compétences :

Triple DES

Microsoft Office