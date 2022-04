Christophe CHAMARD

Mes missions actuelles portent sur le développement de la stratégie, le pilotage de l'organisation et l'innovation de services.

D'une culture scientifique multidisciplinaire (ingénierie, sciences de gestion, sciences de l'information et communication, sciences humaines), mes compétences/Expertises portent sur :

- La résolution de problèmes complexes

- La conduite du changement et la conduite de projet (méthodes classique et agile)

- Le management stratégique d'un réseau

- Le management de l'information

- Le management et l'innovation de service

- Le développement commercial de prestations de service

- La Formation professionnelle et le conseil

- La qualité en Formation Professionnelle



Mes compétences :

Formation professionnelle

Gestion de projet

Service client

Management stratégique

Réseau

Audit qualité

Conduite du changement