J'aime le challenge et l'aventure.



Dynamique, impliqué et passionné par la mécanique et le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale, je suis toujours prêt à me former et à développer mes compétences.



Mes compétences :

Électromécanique

Mécanique

Electricité

Hydraulique

SolidWorks

Aéronautique