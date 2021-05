Jo FERRARI

Vous ne pouvez ou ne souhaitez pas vous déplacer mais vous voulez consulter un psychologue ? Je me déplace à votre domicile pour des entretiens de psychologie clinique.



Quelles que soient vos difficultés, je me propose de vous accompagner dans votre démarche pour aboutir à un mieux-être.

Vous éprouvez des difficultés en tant qu’enfant, adolescent, adulte dans votre vie familiale, affective, professionnelle, scolaire ou sociale ?

Vous avez tout simplement besoin de parler avec une personne neutre et bienveillante ?

Vous ne savez pas à quel professionnel vous adresser pour parler de vos problèmes ?

Vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer pour les consultations ?

Psychologue clinicienne, je vous propose un service de proximité : vous rencontrer à votre domicile pour vous apporter l’écoute et l’aide que vous recherchez.





Mes compétences :

Depression

Psychologie

Psychologue

Psychothérapeute

Soin