Joachim GUIHENEUF

Je suis un manager participatif, proche de mon équipe avec qui je partage victoires et bon moment. Je pense qu'un bon manager doit être franc et honnête, et peut dans la même phrase, dire à qlq'un qu'il a été bon sur un point, et complètement à côté sur un autre, avec les justifications qui vont avec et en trouvant une solution en commun afin de le corriger

Je conçois mon métier comme un capitaine de navire : savoir où l'on va l'emmener , en anticipant le parcours et les obstacles, transmettre aux vendeurs et donner la direction du moment, et enfin être avec l'équipe pour ramer et faire des performances.



Je suis très rationnel et aime l'organisation.



J'aime particulièrement la formation et le recrutement qui sont les deux domaines dans lesquels je souhaite évoluer à terme.



Mes compétences :

Fédérer

FORMER