Joanna ALBERTIN-SOCHA (SOCHA)

DE NATURE ENTHOUSIASTE,

JE SUIS PASSIONNÉE PAR MON MÉTIER ET TRÈS IMPLIQUÉE DANS LES PROJETS QUE LON ME CONFIE.

Actuellement, je mets mes compétences au service des formations en langues proposées au Service des langues de l'université Grenoble Alpes (UGA).



==> Compétences

------------------------------

* INGENIERIE PEDAGOGIQUE ET DE FORMATION

Application du modèle ADDIE : Analyse Design Développement Implantation Evaluation

* GESTION DE PROJET ELEARNING

Conduite de projets ; Elaboration de cahiers des charges ; Storyboard ; Pilotage de léquipe

* ADMINISTRATION DES PLATEFORMES

Gestion des utilisateurs et des cours

* ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL

Tutorat technique pour les étudiants ; Actions de conseil et de formation à destination des enseignants



==> Qualités

------------------------------

Rigueur Dynamisme Créativité Aisance relationnelle Force de proposition Prise dinitiative



==> Logiciels

------------------------------

Plateformes : Moodle, Claroline Connect, Chamilo, Alfresco-Share, WordPress

Gestion de projet : Trello, GanttProject

Développement web : HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQLi, UML

Outils : GIMP, Geany, FileZilla, Scénari, Talentsoft (elearning maker/designer), Genially, Quizlets

Suite bureautique : Microsoft Office, LibreOffice



==> Langues

------------------------------

polonais : langue maternelle

français : bilingue

anglais : intermédiaire