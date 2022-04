Juline LE GRAND

Parcours assez spécifique : avant tout linguiste, je me suis tournée vers l'informatique avec le traitement automatique du langage dans le but d'une spécialisation dans la reconnaissance vocale pour son application à la santé.

J'apprécie le travail en équipe, les challenges technologiques et suis toujours à la recherche de nouvelles connaissances (qu'elles soient liées ou non à mes travaux) dans différents domaines .



Mes compétences :

TAL

Traitement automatique du langage

Esprit d'équipe

Coordination de projets

Constitution de corpus

Programmation informatique

Linguistique