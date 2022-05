Morgane GAZALS

Bonjour,



Actuellement Chargée de communication numérique au sein du groupe scolaire Sainte Croix - Saint Euverte à Orléans, je participe activement à la mise en place de la plateforme Moodle et au développement des sites internet du groupe.

Ce poste me permet d'allier à la fois la gestion de projet, la rédaction et la conception digitale.



Je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans la région Toulousaine.



Mes compétences :

Suite Microsoft Office

Veille concurrentielle

Gestion de projets

Relations publiques

Relations Presse

Négociation

Communication événementielle

Communication

Communication institutionnelle

Communication de crise

Rédaction de contenus

JQuery

GANTT Project

HTML 5

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign CS6

Adobe Premiere

CSS

Adobe Photoshop CS6