Jocelyn ROUAULT

5 ans dexpérience dans le domaine du Support Fonctionnel sur SAP en régie chez Decathlon puis Arcelor Mittal m'ont apporté des compétences aussi bien techniques sur SAP que fonctionnelles dans le domaine du Retail et de l'Industrie.

Passionné d'informatique et de nouvelles technologies, je m'intéresse fortement à tous les domaines entourant l'informatique, du Cloud Computing à la Réalité Virtuelle en passant par le développement Web et l'utilisation technico-fonctionelle des ERP.

Je suis également féru de lecture (fantastique pour l'essentiel mais j'aime découvrir de nouveaux genres), et pratique une activité sportive régulière (cyclisme et course à pied)



Mes compétences :

SAP (SD/MM) domaines du Pricing, mapping de documents d'achats

SQL (MySQL)

Suite Office (Excel, VBA)

Suite Google (Google Sheet, Google Apps Script)

Développement Web (Javascript, Angular)

Support fonctionnel Pricing