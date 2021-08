Jocelyne ATEBA

Face aux problèmes de développement d’une industrie audiovisuel et cinématographique locale, nous pratiquons la mise en réseau des principaux maillons du secteur qui sont les cinéastes – les politiques public – les opérateurs économiques en rendant accessibles des informations cruciales à travers diverses activités que nous organisons ; ceci dans le but d’évoluer vers la création d’une société de consommation à grande échelle grâce à un modèle économique fiable capable d’améliorer la qualité et les quantités des œuvres cinématographique qui permettront d’aider le producteur local.