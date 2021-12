Nassima CHAREF

Forte dune sensibilité client à toute épreuve, je suis passionnée, dynamique et dotée d'une belle âme commerciale

Je sais avant tout écouter pour répondre au mieux aux besoins et attentes.

Souriante et toujours disponible sont les qualificatifs qui me caractérisent le mieux.

Je vous propose de mettre en avant limage de votre société à travers vos événements et travailler ensemble.

Découvrez notre équipe de designer, chef de projet, chef de chantier...

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur nous, je vous invite à visiter notre site internet pour découvrir quelques réalisations de stands et agencements sur mesure :Array

LAS DECORS est certifiée ISO 20121 et est soucieuse de l'environnement et de la RSE.

Découvrez notre stand 0 déchet, nos solutions de mobilier réutilisable, recyclable...

A très bientôt pour une future collaboration.

ncharef@lasdecors.com

06 73 02 28 42



With an unfailing customer sensitivity, I am passionate and endowed with a beautiful commercial soul

Above all, I listen very carefully to meet all your needs and expectations.

Always available with a smile is the qualification that characterizes me the best.

We can work together to highlight the image of your company through your events.

Discover our team of designers, project managers, manufacture managers



To know a little more about us, I invite you to visit our website to discover some of our booth creations and custom fitting layouts :Array

If CSR is important to you, it is also for us. LAS DECORS has been ISO 20121 certified and is concerned about environment, sustainable development and Corporate Social Responsibility.

Come discover our 0 waste booth, our reusable and recyclable furniture solutions

We hope to see you soon for a future collaboration.



Mes compétences :

Marketing

Commerciale

Communication

Gestion de projets