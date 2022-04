Jessica POTEAU

Si mon profil atypique vous intéresse, merci de me contacter via ma boite mail : j.poteau@live.fr



Mes compétences :

Elaborer et suivre des tableaux de bord pertinents

Vérifier les résultats des actions d'amélioration

Planifier les actions d'amélioration

Analyser les risques et les opportunités

Définir, formaliser, adapter les méthodes et outil

MS Project

Pack Office

Études quantitatives

Enquêtes de terrain

Enquête qualitative

AMDEC

Norme HSE

Développement durable

Évaluation environnementale

Communication

Elaborer un schéma directeur

Concevoir, lancer et gérer plusieurs projets

Former les cadres, techniciens

Gestion de projet

5S

Norme ISO 9001