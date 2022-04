Christophe BOUBERT



Après 18 années passées chez AUCHAN, j'ai décidé de partir vers un nouveau challenge professionnel.

Passionné par le commerce, la gestion et les relations humaines, LEROY MERLIN m'offre un nouveau challenge à forte dimension Humaine.

Accompagner, former, piloter, optimiser et gérer les hommes et les femmes seront dans mon nouveau poste les éléments indispensables à ma nouvelle vie professionnelle.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Ressources humaines

Commerce

Management