Jocelyne COULOT

"On voyage autour du monde à la recherche de quelque chose et on rentre chez soi pour le trouver" (G. Moore).



Je me suis orientée vers les RH pour une reconversion professionnelle. Avec du recul ....ces 2 formations (RH/Formation) viennent simplement compléter mon métier de travailleur social. Elles mettent en lumière des compétences déjà utilisées dans l'accompagnement des publics qu'ils soient salariés ou non. Dans mon champ d'actions, j'aborde toutes les problématiques RH actuelles et j'ai un luxe inouï de nos jours, je peux accorder du temps à celui qui en a besoin. Ces précieuses "Ressources Humaines" (les "Hommes" dirait Ned Herrmann), avec qui, il est toujours possible de mettre en oeuvre des valeurs de solidarité et d'humanité, avec qui j'en vois de toutes les couleurs bien sûr .... surtout du bleu, du vert, du jaune et du rouge selon N H !

Il n'y aura pas reconversion mais un projet professionnel simplement ajusté, éclairé, assumé.



VOUS qui visitez ce profil ........... AVANCER ne veut pas toujours dire mettre un pied devant l'autre ...









Mes compétences :

Accompagner