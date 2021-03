Jocelyne JOCELYNE LAVAUD-LAIK (LAVAUD)

Plus de 20 ans d'expérience comme Assistante de Direction bilingue dans l'industrie m'ont permis de découvrir différents secteurs d'activité et fonctions notamment commerciales, ressources humaines, ingénierie, marketing, supply chain.



J'ai travaillé pour des membres de Comité de Direction mais aussi pour des équipes d'ingénieurs multiculturelles dans des environnements internationaux. Cette diversité d'expériences m'a permis d'élargir ma palette de compétences, de mettre en place une organisation fiable basée sur des méthodes avérées et de maîtriser de nombreux outils internes comme SAP, Ulysse, Notilus.



Adaptation, rigueur, réactivité et sens du service sont les qualités que m'attribuent mes managers.



Mes expériences commerciales me permettent d'avoir une aisance relationnelle à tous niveaux.



Mes compétences :

Organisation déplacements

compte-rendu réunion

gestion d'agendas

Rédaction courrier en français et en anglais

Accueil physique et téléphonique

Salons professionnels

Organisation formations qualité

Accueil, installation et intégration nouveaux arri

Demandes d'achats et suivi des factures

Gestion des impayés

Reporting

Gérer suivi contrats distribution

Organiser journées nouveaux arrivants

Séminaires d'entreprises

Organiser visio conférences

Organisation visite usines par clients