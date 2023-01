Joddie CAILLAUD

Crée en Janvier 2017, Capten Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans l’IT/Industries. L'objectif : casser les codes et travailler intelligemment !



J’accompagne Capten Consulting sur le recrutement de nos prochains experts, afin d’accompagner nos clients dans la réussite de leurs projets.



Vous souhaiteriez avoir le choix dans un panel de missions enrichissantes, influencer la ligne de conduite de votre entreprise et participer à sa vie communautaire, rester décideur de votre carrière, de votre vie personnelle et de votre salaire … Capten Consulting est sans aucun doute la clé.

Quoi d’autre ? Nous savons identifier les compétences insoupçonnées chez chaque profil. Nous considérons qu’il n’y a pas de mauvais consultant, mais qu’il y a des talents mal utilisés.

L’épanouissement du consultant est l’une de nos priorités car il contribue à celui de Capten Consulting. Un consultant heureux est un consultant que l’on veut.

Votre personnalité est votre identité, il ne vous reste qu’à choisir la mission et le client avec lequel cela matchera.



Vous ne le savez peut-être pas encore mais vous deviendrez accro à Capten Consulting.



Alors rejoignez-nous pour le CAP 100!

