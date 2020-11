Joel DACQUIN

J'ai commencé mes études supérieures par une licence de physique chimie de l'AMU (Aix-Marseille Université). Puis, j'ai décidé de poursuivre mes études par un Master Mécanique, Physique et Ingénierie car les problèmes étudiés sont des problèmes concrets qui peuvent être visualisés. En deuxième année de Master, j'ai décidé de me spécialiser dans l'aéronautique et le spatial, car c'est un domaine qui m'a toujours passionné de par les projets incroyables qui sont réalisés, tel l'A380.



Finissant mes études, je suis à la recherche d'un premier emploi qui me permettra de faire mes armes et de démontrer et développer mes compétences. Je suis à la recherche d'un emploi en tant qu'ingénieur. Possédant une grande soif d'apprendre, je suis ouvert à toutes offres et domaines d'activité tant que les défis proposés sont passionnants et innovants.



Pour plus d'informations je vous invite à consulter mon CV.



Mes compétences :

Catia V5

Langage C

SCILAB

MATLAB

FORTRAN

Six Sigma

FLUENT

SolidWorks