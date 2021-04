Joel FERNANDEZ

Directeur artistique senior freelance (français/anglais)



Après avoir travaillé dans la sérigraphie et comme dessinateur de bandes

dessinées, je suis devenu directeur artistique chez Havas, BETC puis Ogilvy.

Jai travaillé sur des marques telles que Reebok, Peugeot, Canal+, American Express, La Laitière, Ford, Thé Eléphant, Fnac, Perrier, J&B et Duracell.

La dernière année chez Ogilvy jai gagné les budgets Fanta Europe, Jacquet, Eco-Emballages et la boisson Tang Monde.



Freelance multidisciplinaire pendant huit ans je me suis

consacré à de nouvelles marques: Pages Jaunes, Buffalo Grill,

SNCF, La Poste Mobile, Newedge, Lacoste,...



Jai ensuite passé deux ans chez Artefact où jai pu développer

de nouveaux concept en activation, réseaux sociaux et sur tous formats

digitaux, une expérience qui ma fait découvrir lunivers de la data

Je continue à dessiner, peindre (deux expos à Paris), et faire des photos.

Pour minspirer, jaime toujours autant découvrir des endroits lointains.

Il y a plus de 20 ans, jai vécu 10 jours avec des indiens dAmazonie

en ne me nourrissant que de graines et deau de pluie.

Aujourdhui on appelle ça léco tourisme.



https://joelfernandezad.wixsite.com/website