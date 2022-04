Marc FERNANDEZ

15 ans d’expérience dans le pilotage de projets web.

Bonne capacité à mettre en place des équipes pour la gestion et le suivi de production digitale.

Rédaction des éléments de présentation, réalisation des maquettes fonctionnelles et

cahiers des charges associés.

Bonne connaissance des arts graphiques et des règles de mise en page



Mes compétences :

Web

Adobe Photoshop

Communication

Adobe Illustrator

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

WordPress

HTML5

Drupal

Axure RP

Adobe Acrobat