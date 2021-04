Fort de plus de 20 ans dexpérience dans le domaine du design des Parcs de Loisirs, Architecture, Communication Graphique et Entertainment (depuis 2002), jai développé une large palette de compétences dans lILLUSTRATION (dessins, story-board, Bande-dessinée), le design denvironnement (modélisation et rendus 3D, 3D temps-réelle), la communication graphique PRINT : logo, brochure, bannière, flyer, stand, mascotte et WEB : site internet ''responsive'', Blog, CMS, Réseaux-sociaux. La PHOTOGRAPHIE: prises de vues en extérieur : paysage, architecture, événements (mariage et baptême) et VIDEO : Film (court et long-métrage), reportage, prise de son, tournage, story-line, montage, Fond vert, post-traitement SFX/Sound design.



L'ensemble de mes travaux sont sur mes sites :

Graphisme : https://joel-lange-design.blogspot.com/

Photographie : https://www.pixelange.com/

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AS2Vm4og3sY&t=12s&ab_channel=Novagorone



De plus, étant passionné par mon métier, jai toujours cherché à découvrir encore plus de techniques, de savoir-faire et être à jour des nouvelles tendances. En intégrant votre équipe, je souhaite collaborer à vos projets, proposer ma créativité, ma capacité d'adaptation aux imprévus, aux délais et à la diversité des travaux demandés.



Je me tiens à votre disposition pour un rendez-vous ou pour tout renseignement complémentaire.



Cordialement,

M. Joël Lange