Joël LE SAUX

Pédagogue et formateur humain avant tout, j'ai la chance d'exercer une activité qui a de la valeur à mes yeux.



J'interviens principalement dans deux domaines de compétences :

La bureautique, spécialité dans laquelle j'aime apporter un aspect ludique tout en contribuant au développement de l'efficacité professionnelle des stagiaires.

La Chaîne graphique et PAO, une passion liée à mon expérience professionnelle.



Après avoir défini ensemble votre besoin de formation, je vous propose une prestation "sur mesure" avec des objectifs pédagogiques, contenu, plan et méthodes.



Mes compétences :

Chaîne graphique

PAO

Conseil en fabrication

Mac OS X

Microsoft Outlook

Ingénierie de formation

Microsoft Windows

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint