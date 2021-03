Joël M'BALLA

Chargé d'études socio-économie des territoires au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, je suis chargé d'études en « socio-économie des territoires ». J’anime le Réseau Scientifique et Technique (R.S.T.) du Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer (M.E.E.M.) sur les sujets liés à l'évaluation socio-économique et environnementale des politiques et projets de transport dans les champs suivants :



• Evaluation environnementale :

Je réalise et pilote des groupes de travail sur des études relatives aux impacts environnementaux liés à la construction et l’utilisation des infrastructures de transport.



• Évaluation socio-économique des transports :

Dans cette thématique je réalise des comparaisons socioéconomiques entre différents modes de transport. L’objectif de ces études est de définir et analyser les avantages et inconvénients de différents modes de transport de voyageurs utilisés en France.



• Acceptabilité sociale :

Je pilote dans cette thématique des études en lien avec la démocratie participative pour le compte du Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer (M.E.E.M.). L’objectif de ces études est de réaliser une analyse des études de concertation et débat public sur les infrastructures appartenant à l’État, afin de dresser un retour d’expérience des projets soumis au débat public.



Je suis passionné de basket-ball, je pratique ce sport depuis 1998. J’ai notamment évolué en Nationale 2 (N2) à Frontignan-la-Peyrade (34) et en Nationale 3 (N3) à Montpellier, Décines-Charpieu (69) et Saint-André-Les-

Vergers (10) ou 'ai été capitaine de l'équipe durant 2 années.

Je suis actuellement entraineur à Nogent-sur-Seine (10) des U17.



Mes compétences :

MapInfo

TransCAD

QGIS

Adobe Illustrator CS6

Microsoft Office

Réglementation et organisation du transport

Pédagogie

Transport de personnes

Développement durable

Traitement de données

Évaluation environnementale

Transport de marchandises

Géographie

Microéconomie

Enquêtes

Sciences économiques

Macroéconomie